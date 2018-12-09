ГОРОСКОП НА 9 ДЕКАБРЯ

Овен
Размеренное течение дел поможет сохранить спокойствие и душевное равновесие.
Телец
Спланируйте заранее свой день, чтобы не забыть о чем-нибудь важном.
Близнецы
Если вы сомневаетесь в информации, стоит проверить все самостоятельно.
Рак
Сделайте подарок близкому человеку, даже если нет для этого повода.
Лев
Общение принесет много положительных эмоций, однако избегайте споров.
Дева
Последовательные действия – гарантия успеха. Не планируйте каких-то резких перемен.
Весы
День принесет хорошие новости. Возможно, придет долгожданная весть.
Скорпион
Появится перспектива улучшить отношения с любимым человеком благодаря разговору.
Стрелец
Не стоит радикально менять имидж, место жительства или профессиональную деятельность.
Козерог
Вы можете поставить себе довольно сложные цели, но почувствуете и силы для их достижения.
Водолей
Не спешите переделать все дела, чтобы в конце дня не чувствовать себя без сил.
Рыбы
Ждите неожиданных поворотов событий, новых знакомств, интересных встреч.