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ГОРОСКОП НА 9 ДЕКАБРЯ

09.12.2018 Гороскоп Комментариев нет

Овен

Размеренное течение дел поможет сохранить спокойствие и душевное равновесие.

Телец

Спланируйте заранее свой день, чтобы не забыть о чем-нибудь важном.

Близнецы

Если вы сомневаетесь в информации, стоит проверить все самостоятельно.

Рак

Сделайте подарок близкому человеку, даже если нет для этого повода.

Лев

Общение принесет много положительных эмоций, однако избегайте споров.

Дева

Последовательные действия – гарантия успеха. Не планируйте каких-то резких перемен.

Весы

День принесет хорошие новости. Возможно, придет долгожданная весть.

Скорпион

Появится перспектива улучшить отношения с любимым человеком благодаря разговору.

Стрелец

Не стоит радикально менять имидж, место жительства или профессиональную деятельность.

Козерог

Вы можете поставить себе довольно сложные цели, но почувствуете и силы для их достижения.

Водолей

Не спешите переделать все дела, чтобы в конце дня не чувствовать себя без сил.

Рыбы

Ждите неожиданных поворотов событий, новых знакомств, интересных встреч.

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