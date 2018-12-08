ПРАВООХОРОНЦІ ВИЛУЧИЛИ НАРКОТИКИ У МЕШКАНЦІВ АВДІЇВКИ ТА МИРНОГРАДУ

Житель Мирнограду зберігав «знайдену» наркотичну речовину, а мешканка Авдіївки зберігала виготовлену власноруч марихуану. Заборонені речовини вилучені, а їх власникам загрожує до 3 років позбавлення волі.
Ввечері минулого дня, під час патрулювання вулиць м. Авдіївка, дільничними офіцерами місцевого відділення поліції була зупинена 26-річна жінка з ознаками алкогольного сп’яніння. В ході складання адміністративного протоколу з’ясувалося, що дівчина має при собі згорток з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.
Власниця речовини зізналася, що виявлена речовина є марихуаною. Правопорушниця розповіла поліцейським, що восени знайшла кущі з дикорослою коноплею, зірвала та самостійно виготовила з неї марихуану для власного вживання.
Того ж дня поліцейськими Мирнограду на території місцевого парку був виявлений 50-річний місцевий мешканець, який розпивав спиртні напої. Під час складання адміністративного протоколу за ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення чоловік зізнався, що має при собі шприц з наркотиком.
За словами правопорушника, цей шприц він знайшов та залишив «для себе».
В обох випадках наркотичні речовини вилучені та направлені на експертизу, а відносно їх власників відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України.
Покровський відділ
поліції Донецької області