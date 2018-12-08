ГОРОСКОП НА 8 ДЕКАБРЯ

Овен
Будьте готовы у тому, что вас попытаются вывести на серьезный разговор. Лучше избегайте его, этот день не подходит для улаживания вопросов такого рода.
Телец
Попробуйте начать день немножечко по другому. Вам точно это пойдет на пользу! Проведите время с теми, кто дорог сердцу.
Близнецы
Поставьте точку в отношениях, которые давно себя изжили. Речь может идти как о любимом человеке, так и о старых «друзьях».
Рак
Определенности в отношениях Ракам точно не светит. Вы многое требуете от партнера, который изначально рассказал о своих свободных взглядах на жизнь.
Лев
Сегодня Львов накроет невероятным вдохновением. Примените свое творческое настроение на деле. Быть может возьмите на себя организацию Новогодних праздников в офисе?
Дева
Дев ожидает очень сложный день. Вы поменяете взгляды на жизнь. Все, что для вас раньше не было важным, обретет новый смысл.
Весы
Найдите команду единомышленников и идите уверенно к цели. Хватит сидеть в уголочке и скромничать! Весы, вы безумно талантливы!
Скорпион
Ваши глаза сводят с ума одного человека. Скорпионы знают о ком идет речь. Помогите скромному поклоннику и сами сделайте первый шаг.
Стрелец
Вы слишком остро воспринимаете критику. Стрельцам никто не желает зла, все хотят поддержать этот обаятельный знак зодиака.
Козерог
Приключения ждут вас Козероги. Даже если вы не ждали безудержного веселья, оно вас найдет. Поэтому просто получайте удовольствие и не противьтесь.
Водолей
А вот Водолеям, наоборот, лучше остаться дома. Это убережет вас от лишних проблем. Лучше отдохните от суеты.
Рыбы
Сегодня ваша коммуникабельность может не понравится окружающим. Будьте осторожнее в своих выражениях, чтобы не задеть чувства других людей.