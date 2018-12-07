30 ДОДАТКОВИХ ПОЇЗДІВ ПРИЗНАЧИТЬ УКРЗАЛІЗНИЦЯ ДО НОВОРІЧНИХ СВЯТ

Для перевезень пасажирів у новорічно-різдвяний період Укрзалізниця вже запропонувала пасажирам майже 120 тис. місць у графікових поїздах. Ще понад 20 тис. місць буде відкрито для продажу в додаткових поїздах. Більшість їх призначено саме на захід країни: до Ужгорода, Львова, Чернівців та Івано-Франківська. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Вже відкрито продаж на 5 додаткових поїздів:
№161/162 Київ – Миколаїв на 27,29 грудня та 3,5,9 та 13 січня, а зворотно – 26,28 грудня та 2,4,8,12 січня.
№205 Покровськ-Харків здійснить рейси туди і назад 28,29,30 грудня та 2,4,5 січня.
№670 Кременчук-Бахмач курсуватиме туди і назад 8 січня.
№797/798 Харків-Запоріжжя курсуватиме туди і назад 25 грудня та 1,8 січня.
№736 Київ-Запоріжжя здійснить рейси туди і назад 22,25,29 грудня та 1,5 січня.
Загалом планується призначити 30 додаткових поїздів.
Квитки можна придбати у квиткових касах та в онлайн-системі продажу квитків booking@uz.gov.ua. Також АТ «Укрзалізниця» звертається до пасажирів з проханням заздалегідь планувати свої поїздки, розглядати альтернативні дати виїзду, не лише останні дні року, та варіанти маршрутів, наприклад, подорож з пересадкою.