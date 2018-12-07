«ШАХТАР» НА ВИЇЗДІ ОБІГРАВ «МАРІУПОЛЬ» У МАТЧІ ФУТБОЛЬНОЇ ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ УКРАЇНИ

Останній у 2018 році 18-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги розпочався поєдинком між ФК «Маріуполь» і лідером національної першості донецьким «Шахтарем».
Зустріч на стадіоні ім. В. Бойка у Маріуполі завершилася з рахунком 3:0 на користь «Шахтаря», повідомляє Укрінформ.
Після перерви у складі «гірників» відзначилися Тарас Степаненко (52-а хвилина), Жуніор Мораес (54) і Марлос (70).
«Шахтар» продовжив свою безпрограшну серію у чемпіонаті України до 15-ти матчів.
На другий ігровий день туру, 8 грудня, заплановано матчі луганської «Зорі» та ФК «Арсенал-Київ» (14.00, Уніан), львівських «Карпат» та київського «Динамо» (14.00, ZIK), одеського «Чорноморця» і полтавської «Ворскли» (17.00, «Футбол 2»).
У неділю, 9 грудня, зіграють донецький «Олімпік» і чернігівська «Десна» (14.00, «Футбол 1»), ФК «Олександрія» і ФК «Львів» (17.00, «Футбол 1»).
Турнірне становище: «Шахтар» — 45 очок (після 18 ігор), «Олександрія» — 36 (17), «Динамо» — 35 (17), «Зоря» — 25 (17), «Ворскла» — 24 (17), «Маріуполь» — 24 (18), «Десна» — 23 (17), «Львів» — 20 (17), «Олімпік» — 18 (17), «Карпати» — 17 (17), «Чорноморець» — 12 (17), «Арсенал-Київ» — 8 (17).