У ПОКРОВСЬКУ НА ЦВИНТАРІ ЗНАЙШЛИ ЖІНКУ В НЕСВІДОМОМУ СТАНІ

Вранці 7 грудня у Покровську доглядач кладовища, в районі Динасу виявила жінку, яка лежала між могилами і не подавала ознак життя.
Прибулі на виклик лікарі «швидкої» встановили, що жінка жива, але перебуває в несвідомому стані. Скільки часу вона провела на кладовищі — невідомо.
Спочатку жінку привезли до найближчого медичного закладу — Покровську міську лікарню. Але оскільки пацієнтка потребувала екстреної реанімаційної допомоги, а відділення реанімації в лікарні немає, лікар приймального відділення спільно з вузькими спеціалістами прийняли рішення везти її до Покровської ЦРЛ.
В.о. головного лікаря Покровської ЦРЛ Вікторія Переяслова підтвердила, що 7 грудня близько 9.00 в приймальний покій лікарні доставили пацієнтку без свідомості. Станом на 10.00 точної інформації ні про неї саму, ні про ступінь тяжкості її стану немає. Медики проводили реанімаційні дії і необхідні в подібних випадках обстеження.