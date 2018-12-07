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ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

07.12.2018 Новини, Увага! Комментариев нет

Телеканал «КАПРІ» щиро вітає з професійним святом Мирноградського міського голову Олександра Брикалова, депутатів та всіх працівників місцевого самоврядування у м.Мирноград! Самоврядні органи в демократичному суспільстві є важливим інститутом реального народовладдя та засобом реалізації інтересів територіальної громади. Бажаємо Вам міцного здоров’я, наснаги,  успіхів у виконанні важливих представницьких функцій, гараздів у родинах, міцної віри і невичерпного оптимізму в утвердженні високоавторитетного і самодостатнього місцевого самоврядування в Україні.

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