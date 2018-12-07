ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Телеканал «КАПРІ» щиро вітає Родинського міського голову Катерину Андрійченко з Днем місцевого самоврядування, а також з Днем янгола Катерини!
Бажаємо всім, хто працює на благо територіальної громади у м.Родинське, відстоює їх потреби та інтереси, міцного здоров’я, щастя і непохитної віри у щасливе майбутнє рідного міста та України. Нехай день 7 грудня об’єднає депутатів і всіх працівників місцевого самоврядування у спільному прагненні зробити наші міста і Україну щасливими й багатими.
Щастя, добробуту, всіляких земних гараздів!