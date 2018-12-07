ПОКРОВСЬКІ РЯТУВАЛЬНИКИ СПІЛЬНО З ПРЕДСТАВНИКАМИ НАЦПОЛІЦІЇ ПРОВЕЛИ РЕЙДИ ПО ПОКИНУТИМ БУДІВЛЯМ

Покинуті та нежитлові будівлі становлять неабияку загрозу. У холодну пору року в подібних приміщеннях доволі часто трапляються пожежі та загоряння. Адже люди, яким ніде зігрітися, шукають хоча б якесь укриття від снігу та холоду. Дуже часто безпритульні розводять у недобудовах вогнища, не дотримуючись при цьому правил пожежної безпеки і тим самим наражаючи своє життя на небезпеку.
Саме тому, 07 грудня рятувальники 9-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області спільно з представниками Мирноградської Національної поліції провели рейди по недобудовах та по покинутих будинках у місті Мирноград. Під час рейду рятувальники звертали особливу увагу на захаращеність та відсутність легкозаймистих та небезпечних речовин.
Даний захід проводився з метою виявлення осіб, які ведуть бродяжницький спосіб життя, для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із порушенням правил пожежної безпеки. Загоряння в подібних приміщеннях є дуже небезпечними — їх не одразу помічають та викликають пожежних. Саме тому, окрім пошкодження майна, доволі часто відбувається травмування або загибель людей. Тому дуже важливо вчасно донести людям без постійного місця проживання інформацію щодо небезпеки необережного поводження з вогнем та щодо функціонування у місті пунктів обігріву.