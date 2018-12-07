«ЗАКОН ПРО ЕТИКЕТКИ»: ЩО ТЕПЕР ПИСАТИМУТЬ НА ПРОДУКТАХ

Верховна Рада прийняла законопроект «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», який визначає основні правила для етикеток на продуктах харчування.
Передбачається, що прийнятий законопроект допоможе привести українські етикетки на продуктах у відповідність з європейськими. Однак, як зазначає видання, в документі залишилися неточності, завдяки яким виробники зможуть приховати наявність шкідливої хімії або продати прострочений товар.
Тепер на етикетці має бути зазначено наступне:
— повний список інгредієнтів, включаючи харчові добавки та барвники, позначені відповідно з міжнародним маркуванням;
— наявність ГМО;
— наявність алергенів і їх вигляд (наприклад, арахіс);
— наявність інгредієнтів, які можуть викликати харчову непереносимість (наприклад, лактоза);
— зазначення способу переробки (скажімо, чи розморожувалися інгредієнти і чи можна продукт заморожувати повторно);
— обмеження для вживання (вікові для спиртного, за станом здоров’я, скажімо, при цукровому діабеті та ін.);
— спосіб приготування;
— термін придатності;
— координати виробника і телефони, за якими можна уточнити інформацію по продукту.
Експерти вважають, що споживачі тепер зіткнуться з низкою загроз. По-перше, термін придатності тепер буде вказувати інакше: не «придатний до …», а орієнтовний термін зберігання, без конкретної дати. Таким чином відкривається поле для маніпуляцій. Якщо виробник «забуде» вказати конкретну дату виробництва товару, то покупець не зможе обчислити, прострочений він чи ні.
По-друге, виробники молочки тепер можуть не вказувати наявність пальмової олії та інших рослинних жирів — та й будь-яких інгредієнтів, які не несуть «технічної функції».
Одночасно виробникам дозволили не вказувати, чи є домішки лактози в безлактозних продуктах. Це удар по українцях, у яких непереносимість цього молочного цукру.