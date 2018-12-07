ДВА УДАРИ В ОБЛАСТЬ СЕРЦЯ: ЖІНКУ ЗАСУДЖЕНО ДО 7 РОКІВ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЗА УМИСНЕ ВБИВСТВО ВЛАСНОГО ЧОЛОВІКА

За якісного публічного обвинувачення, яке підтримувала Краматорська місцева прокуратура, суд визнав винною в умисному вбивстві жінку, яка до останнього визнавала свою вину лише частково та вводила в оману суд, намагаючись уникнути покарання за скоєний особливо тяжкий злочин.
Суд встановив, що 29 грудня 2017 року, близько 06:30, знаходячись в одній із кімнат гуртожитку у стані алкогольного сп’яніння, 36-річна мешканка Краматорська посварилась зі своїм чоловіком та під час з’ясування стосунків умисно двічі вдарила його ножем у ліву частину грудної клітини.
В результаті отриманих колото-різаних поранень з ушкодженням серця потерпілий помер на місці, а жінка повідомила поліцейським, що нанесла йому один удар двома ножами з необережності, намагаючись захиститись від побоїв. Під час досудового розслідування та судового розгляду стороною обвинувачення повністю спростовано її показання та наведено достатньо доказів скоєння саме умисного вбивства чоловіка (ч. 1 ст. 115 КК України), що підтвердилось показами свідків та висновками низки судових експертиз.
А отже, за вироком суду, засуджена, яка під вантажем неспростовних доказів врешті розкаялась у скоєному злочині, 7 років свого життя проведе за ґратами.
Прес-служба прокуратури Донецької області