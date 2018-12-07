В УКРАИНЕ МОНЕТИЗИРУЮТ ВСЕ СУБСИДИИ – ГРОЙСМАН

В Украине в следующем году 100% субсидий будут монетизированы. Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
По его словам, с 1 января 2019 проведут три этапа монетизации. В конечном итоге в течение года будут монетизированы все субсидии.
«С 1 января 2019 года будут проведены три этапа монетизации с лицевыми счетами, с зачислением на эти счета специальных средств для получения социальной поддержки в виде субсидий украинскими гражданами… В 2019 году все 100% субсидий будут монетизированы», — заверил Гройсман.
Как сообщалось ранее, министр социальной политики Андрей Рева отметил, что монетизация, которая планируется к внедрению с 2019 года, предусматривает выплату всей суммы сэкономленной субсидии.
Также ранее сообщалось, что Минсоцполитики предлагает выплачивать субсидии в денежной форме через «Ощадбанк». Средства будут перечислять на счет в банке с последующим их переводом на счета управляющих многоквартирного дома и исполнителей коммунальных услуг.