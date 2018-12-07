В СЕЛИДОВОМУ ПРАВООХОРОНЦІ МИТТЄВО РОЗШУКАЛИ 5-РІЧНУ «МАНДРІВНИЦЮ»

Поки мати купувала продукти й відволіклась, її донька зникла. Налякана жінка відразу звернулась за допомогою до правоохоронців. Вже за 15 хвилин дівчинка була розшукана та повернута матері.
Сьогодні о 9:30 до чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення від 26-річної місцевої мешканки про те, що зникла її 5-річна донька. Схвильована жінка розповіла, що разом із своєю дитиною вони прийшли до крамниці, розташованої неподалік від їх місця мешкання, і поки вона купувала необхідні товари, дитина зникла. Жінка детально описала зовнішність дівчинки й предмети її одягу.
Негайно вирушивши на пошуки маленької «втікачки», співробітники поліції знайшли її в під’їзді будинку, де мешкає дана родина. Дівчинку повернуто матері, із якою правоохоронці провели профілактичну бесіду й попередили про можливі наслідки такої безвідповідальної поведінки.
Покровський відділ поліції Донецької області