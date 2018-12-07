ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 7 ГРУДНЯ 07.12.2018 Варто знати Комментариев нет 1598 — Лоренцо Берніні, видатний італійський скульптор і архітектор («Аполлон і Дафна», «Викрадення Прозерпіни»), який за майстерність отримав від Папи Римського Григорія XV лицарський хрест і титул «кавалера».1615 — Никодим Тессін Старший, шведський архітектор, який разом з сином, архітектором Никодимом Тессіном Молодшим, створив скандинавське бароко. Дід політика Карла Ґустава Тессіна.1811 — Микола Устиянович, письменник, громадський діяч (†1885).1822 — Луї Пастер, французький хімік і біолог, засновник мікробіології.1863 — П’єтро Масканьї, італійський оперний композитор, представник веризму.1889 — Ґабріель Марсель, французький філософ—екзистенціаліст.1892 — Олена Степанів, український історик, географ, громадська діячка, перша в світі жінка, офіційно зарахована на військову службу офіцером, хорунжий УСС, чотар УГА, мати історика Ярослава Дашкевича.1900 — Катерина Білокур, майстер українського народного живопису, одна з найкращих представниць «наївного мистецтва».1903 — Лейпунський Олександр Ілліч, український фізик, 1932 року спільно з Антоном Карловичем Вальтером, Кирилом Дмитровичем Синельниковим і Георгієм Дмитровичем Латишевим уперше в СРСР здійснити розщеплення атомного ядра штучно прискореними частинками. (†1972).1905 — Джерард Петер Койпер, нідерландський і американський астроном.1950 — Віталій Михайлович Садовський, український художник і іконописець (†2009).1976 — Жорж Ларак, канадський хокеїст.1977 — Домінік Говард, барабанщик легендарного гурту Muse.1979 — Дженніфер Карпентер, американська акторка, відома роллю Дебри Морган в телесеріалі «Декстер».1984 — Кубіца Роберт, польський автогонщик, перший польський пілот «Формули-1». Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ