СЬОГОДНІ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

У четвер, 6 грудня, українці відзначають День Збройних сил України.
Дата встановлена згідно з Постановою Верховної Ради №3528-ХІІ від 19 жовтня 1993 року.
6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про Збройні Сили України», «Про оборону України», а 13 грудня – Концепцію оборони і будівництва Збройних сил України, які визначили основні принципи та напрями розбудови українського війська.
Саме вони – українські воїни, віддані до останнього присязі, є обличчям нової української армії з її незнищенним духом мужності, пам’яттю про героїчне минуле та орієнтацією на майбутнє.
Як заявив напередодні на церемонії нагородження військовослужбовців з нагоди Дня ЗСУ Президент Петро Порошенко, українська армія має найвищий рівень довіри населення з-поміж усіх державних інституцій та є гарантом суверенітету й незалежності України.
“Армія, збройні сили мають найвищий рівень довіри серед усіх державних інституцій. Наші Збройні сили — це заслуга воїнів і ще мільйонів українців-патріотів, які зробили неймовірне: за такий короткий термін — менш ніж за п’ять років — збудували армію, можливо, одну із найсильніших у Європі, і зупинили російського агресора”, — підкреслив Порошенко.
Він також додав, що ЗСУ й надалі посилюватимуть бойовий потенціал, у тому числі й завдяки надходженню до бойових частин сучасного нового та модернізованого озброєння й техніки.