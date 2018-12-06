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СЬОГОДНІ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

06.12.2018 Новини, Увага! Комментариев нет

У четвер, 6 грудня, українці відзначають День Збройних сил України.

Дата встановлена згідно з Постановою Верховної Ради №3528-ХІІ від 19 жовтня 1993 року.

6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про Збройні Сили України», «Про оборону України», а 13 грудня – Концепцію оборони і будівництва Збройних сил України, які визначили основні принципи та напрями розбудови українського війська.

Саме вони – українські воїни, віддані до останнього присязі, є обличчям нової української армії з її незнищенним духом мужності, пам’яттю про героїчне минуле та орієнтацією на майбутнє.

Як заявив напередодні на церемонії нагородження військовослужбовців з нагоди Дня ЗСУ Президент Петро Порошенко, українська армія має найвищий рівень довіри населення з-поміж усіх державних інституцій та є гарантом суверенітету й незалежності України.

“Армія, збройні сили мають найвищий рівень довіри серед усіх державних інституцій. Наші Збройні сили — це заслуга воїнів і ще мільйонів українців-патріотів, які зробили неймовірне: за такий короткий термін — менш ніж за п’ять років — збудували армію, можливо, одну із найсильніших у Європі, і зупинили російського агресора”, — підкреслив Порошенко.

Він також додав, що ЗСУ й надалі посилюватимуть бойовий потенціал, у тому числі й завдяки надходженню до бойових частин сучасного нового та модернізованого озброєння й техніки.

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