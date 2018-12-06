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ПРОКУРАТУРА ДОМОГЛАСЬ АРЕШТУ ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ СКОЇВ КОРИСЛИВИЙ ЗЛОЧИН, ПРОТЕ БУВ ВИПРАВДАНИЙ СУДОМ

06.12.2018 Новини Комментариев нет

Донецьким апеляційним судом задоволено скаргу прокуратури Донецької області та скасовано вирок Селидівського міського суду, яким обвинуваченого виправдано за недоведеністю скоєння ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка) КК України.

У жовтні 2016 року 53-річний мешканець м. Покровська, знаходячись в смт.Курахівка в гостях у знайомого подружжя у стані алкогольного сп’яніння, побачив на підлозі належний хазяїну мобільний телефон марки «Samsung» вартістю 421 грн та викрав його, розпорядившись у подальшому чужим майном на власний розсуд.

Селидівський міський суд виправдав обвинуваченого за недоведеністю його провини в інкримінованому правопорушенні, проте апеляційний суд підтримав доводи, наведені у скарзі прокуратури, зазначивши, що  суд першої інстанції припустився серйозних помилок, а саме поверхово дослідив та перевірив достовірність наявних в матеріалах кримінального провадження доказів, та після проведення дослідження письмових доказів та допиту свідків і потерпілого ухвалив новий вирок, яким обвинуваченого у крадіжці засуджено до арешту строком на 3 місяці.

                            Прес-служба прокуратури Донецької області

 

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