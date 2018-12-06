ОПЕРАЦІЯ «АКЦИЗ-2018»: НА ДОНЕЧЧИНІ ВИЛУЧЕНО З НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ТЮТЮНУ НА БІЛЬШ, НІЖ МІЛЬЙОН ГРИВЕНЬ

Податкова міліція ГУ ДФС у Донецькій області продовжує проведення заходів в рамках операції «Акциз-2018», спрямованих на упередження збитків та додаткові надходження до держбюджету.
Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області та спеціального підрозділу податкової міліції ДФС України, який залучений до складу Об’єднаних сил, спільно з працівниками Служби безпеки України та Прокуратури Донецької області, в рамках проведення операції «АКЦИЗ-2018» та оперативного супроводження досудового розслідування кримінального провадження, раніш внесеного СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області за ст. 204 Кримінального кодексу України (факт зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів), проведено обшук складського приміщення, розташованого у м. Краматорськ.
У ході обшуку, проведеного в рамках кримінального провадження, з незаконного обігу вилучено тютюнові вироби загальною кількістю 27,5 тис. пачок на суму орієнтовно 1,1 млн гривень.
Слідство триває.