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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 6 ГРУДНЯ

06.12.2018 Варто знати Комментариев нет

Народні прикмети на 6 грудня

  1. Дме північний вітер, йде мокрий сніг на Митрофана — 6 червня вітер теж буде йти, і день буде дощовим
  2. Якщо людина народилася в день Митрофана 6 грудня, то вона буде прекрасним мисливцем, і удача буде супроводжувати його все життя. В якості талісмана такій людині потрібно обов’язково носити сапфір
  3. Йде дрібний сніг, вітер дме з північного боку — 6 червня буде холодний дощ
  4. Рідкісні хмари 6 грудня — прикмета до того, що буде холодна, але ясна погода
  5. Сонце за хмари ховається — буде буран.
  6. Ясний і місяць круторогий віщує заметіль взимку
  7. Якщо верхівки у листяних дерев порожевіли і піднялися вгору, то зима буде не дуже суворою
  8. Низькі хмари на небі — скоро буде похолодання
  9. Навколо місяця видно рожеві та тьмяні кільця — вірні ознаки того, що будуть тріскучі морози
  10. Хмари «горять» на заході — це віщує ясну погоду
  11. З неба шум долинає — буде заметіль

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