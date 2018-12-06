НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 6 ГРУДНЯ 06.12.2018 Варто знати Комментариев нет Народні прикмети на 6 грудняДме північний вітер, йде мокрий сніг на Митрофана — 6 червня вітер теж буде йти, і день буде дощовимЯкщо людина народилася в день Митрофана 6 грудня, то вона буде прекрасним мисливцем, і удача буде супроводжувати його все життя. В якості талісмана такій людині потрібно обов’язково носити сапфірЙде дрібний сніг, вітер дме з північного боку — 6 червня буде холодний дощРідкісні хмари 6 грудня — прикмета до того, що буде холодна, але ясна погодаСонце за хмари ховається — буде буран.Ясний і місяць круторогий віщує заметіль взимкуЯкщо верхівки у листяних дерев порожевіли і піднялися вгору, то зима буде не дуже сувороюНизькі хмари на небі — скоро буде похолоданняНавколо місяця видно рожеві та тьмяні кільця — вірні ознаки того, що будуть тріскучі морозиХмари «горять» на заході — це віщує ясну погодуЗ неба шум долинає — буде заметіль Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ