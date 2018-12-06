1 декабря в спортивном зале КПНЗ «Городская КДЮСШ» проходил традиционно открытое первенство Донецкой области по Каратэ Киокушинкайкан. В соревнованиях принимало участие около 100 спортсменов из Славянска, Краматорска, Константиновки, Покровска, Угледар, Авдеевки и Киева.
На торжественном открытии соревнований инструктора Украинской Ассоциации Каратэ Киокушинкайкан провели яркие показательные выступления по технике Тамешивари (разбивание твердых предметов), чем изрядно удивили юных спортсменов и зрителей. Команду из Покровска клуба Dojo Den-Max, представлял 31 спортсмен. Из них 7 чемпионов, серебряных призеров 5 и бронзовых 10. А также хотелось выделить спортсменку Сергиенко Самиру, которой вручили награду за лучшую технику. Поздравляем бойцов нашего клуба с этой победой, желаем им не останавливаться на достигнутом и покорять еще большие вершины!
Чемпионы: Сергиенко Самира, Козий Артем, Зинченко Евгений, Роговой Александр, Кунерт Даниил, Харитонов Дмитрий, Ренгач Ярослав.
Серебряные призеры: Адаменко Кира, Юрчук Вячеслав, Малый Дмитрий, Ольховик Карина, Пыхтя Ваня.
Бронзовые призеры: Пашков Игорь, Емельянов Константин, Машир Назар, Красный Никита, Сухаминский Тимофей, Коробко Даниил, Пышный Ваня, Ребрик Владислав, Сапова Екатерина, Сухомлин Никита.