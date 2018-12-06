ЗА СПРИЧИНЕННЯ СМЕРТЕЛЬНИХ ТРАВМ ВЛАСНІЙ МАТЕРІ ЧОЛОВІКА ЗАСУДЖЕНО ДО 7 РОКІВ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Волноваським районним судом постановлено вирок, яким 30-річного чоловіка визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що у травні поточного року мешканець Волноваського району, знаходячись за місцем свого проживання у стані алкогольного сп’яніння, посварився з 56-річною матір’ю, яка саме готувала синові вечерю, та умисно завдав їй кілька ударів рукою в обличчя.
В результаті жорстокого побиття жінці були спричинені тяжкі тілесні ушкодження з забоями та множинними крововиливами під мозкову оболонку і м’які тканини голови, від яких вона згодом померла.
Свою провину у скоєнні тяжкого злочину обвинувачений визнав повністю.
Суд, врахувавши обставини справи та доводи, надані публічним обвинуваченням, яке підтримувала у суді Волноваська місцева прокуратура, призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
Прес-служба прокуратури Донецької області