ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ГУ ДФС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ БЮДЖЕТ КРАЇНИ ОТРИМАВ МАЙЖЕ 10 МЛН ГРИВЕНЬ

Ефективність боротьби зі злочинністю у сфері оподаткування значною мірою залежить від сплаву оперативних та слідчих дій податкової міліції Донеччини. Така згуртованість вже відбилась на реальних результатах роботи – протягом 11 місяців 2018 року за матеріалами співробітників оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області обліковано 41 кримінальне провадження, з яких більше половини, або 26 – за фактами ухилення від сплати податків. Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10 кримінальних проваджень за фактами реалізації фальсифікованих підакцизних товарів, 4 – за фактом фіктивного підприємництва, 2 – за фактом привласнення, розтрати держмайна шляхом зловживання службовим становищем та 1 – за фактом ухилення від сплати єдиного внеску в особливо великих розмірах.
За результатами досудового розслідування спрямовано до суду з обвинувальним актом 12 кримінальних проваджень.
З метою відшкодування заподіяних державі збитків по розпочатих кримінальних провадженнях накладено арешт на майно, розрахункові рахунки та грошові кошти, в результаті чого стягнуто до бюджету 9,7 млн гривень.
Таким чином, в рамках запобігання кримінальним та іншим правопорушенням у сфері оподаткування оперативне управління ГУ ДФС у Донецькій області продовжує здійснення заходів щодо упередження розкрадання бюджетних коштів, боротьбу з фіктивним підприємництвом та незаконним обігом підакцизних товарів.