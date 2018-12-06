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ЗАПОБІГАННЯ НЕЛЕГАЛЬНІЙ ТРУДОВІЙ МІГРАЦІЇ

06.12.2018 Новини Комментариев нет

6 грудня 2018 року у Покровському міському центрі зайнятості пройшов семінар Семінар «Запобігання  нелегальній трудовій міграції, торгівлі  людьми, експлуатації дитячої праці» за участі головного спеціаліста відділу «Покровського бюро правової допомоги» Наталії Козинець. У заході прийняли участь 12 осіб, які перебувають на обліку у Покровському центрі зайнятості.

Під час заходу присутні обговорювали різноманітні питання стосовно трудових відносин між роботодавцем та працівником, а саме: питання захисту від незаконного звільнення, права на виплати листа непрацездатності, отримання вихідної допомоги у разі звільнення за ініціативи роботодавця, гарантованої виплати заробітної плати, соціальних послуг та виплат у разі нещасного випадку, право надання планової відпустки.

По завершенню присутніх поінформували про переваги та недоліки шляхів законного працевлаштування за кордоном, організації, які надають інформаційні послуги про шляхи законної міграції.

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