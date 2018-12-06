ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ!

Добропільська ДПІ нагадує, що порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку першої – третьої груп здійснюється відповідно до пп. 298.1.1 – 298.1.4 ПКУ.
Для застосування спрощеної системи ФОП 1 та 2 груп – заява подається до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація. Якщо реєстрація відбулася в останні дні місяця – перенесення термінів для подання заяви не передбачено. Ризики: не встиг подати заяву – втратив право на перебування з наступного місяця на спрощеній системі = загальна система оподаткування до завершення звітного кварталу. Термін подання заяви для 3 групи (без сплати ПДВ) – протягом 10 днів з дня державної реєстрації. Ризики: не дотримання умов щодо терміну подання заяви = загальна система оподаткування.
Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж як за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.
Перелік відомостей, які зазначаються суб’єктом господарювання у заяві про перехід на спрощену систему оподаткування визначено п. 298.3 ПКУ.
До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.
Таким чином, останнім днем подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з 1 січня 2019 року та розрахунку за попередній календарний рік є 14 грудня 2018 року.
Звертаємо увагу на те, що здійснити перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання може один раз протягом календарного року.