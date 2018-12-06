ДО ЗАВЕРШЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ РЕВНИВЕЦЬ, ЯКИЙ ВБИВ КОХАНУ ЖІНКУ, ПЕРЕБУВАТИМЕ ЗА ҐРАТАМИ

Тримання під вартою строком на 60 діб – такий запобіжний захід за клопотанням Селидівського відділу Красноармійської місцевої прокуратури обрав суд 58-річному чоловіку, який підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 22 листопада мешканець м. Українська прийшов у гості до своїх знайомих, які проживали у цивільному шлюбі. Під час застілля гість запропонував жінці переїхати жити до нього, оскільки він давно має до неї любовні почуття, але остання відмовила і він, розлютившись, накинувся на неї з кулаками. Хазяїн квартири намагався захистити свою співмешканку від знахабнілого залицяльника, проте зловмисник побив і його.
Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, трійця пішла відпочивати. Коли гість прокинувся і побачив, що кохана уві сні обіймає свого цивільного чоловіка, він стягнув її з ліжка на підлогу та завдав ще понад 20 ударів по голові і тулубу кулаками та ніжкою від табурета. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці, а ревнивець з місця злочину втік.
На даний час чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину. До завершення досудового розслідування ревнивець перебуватиме у слідчому ізоляторі.
Прес-служба прокуратури Донецької області