ГОРОСКОП НА 6 ДЕКАБРЯ

Овен
Овны, вас ожидает большой перечень дел. В первую очередь подойдите к работе с энтузиазмом и не опускайте руки.
Телец
Сохраняйте спокойствие, поверьте, это спасет вас сегодня. Там, где Тельцы начнут паниковать, будет образовываться хаос, а вам это не нужно.
Близнецы
Близнецам нужно все и сразу, но поверьте, что так не бывает. Для того, чтобы получить что-то хорошее, нужно пройти порой нелегкий путь.
Рак
Ваш энтузиазм, связанный с карьерой, может сегодня упасть вниз. Сегодня вам лучше и не пытаться с этим бороться.
Лев
Сегодня вам захочется отведать что-то «эдакое». Не отказывайте себе в радостях, к тому же вы можете себе это позволить.
Дева
Девы, будьте готовы к откровенному разговору со своей половинкой. Сегодня придется расставить все точки над «и».
Весы
Выдыхайте, все позади. Испытания отошли назад, началось светлое будущее с массой приятных приключений.
Скорпион
Скорпионы наконец-то могут позволить себе вечером выпить бокал вина и расслабиться. Это даже необходимо сделать в этот четверг.
Стрелец
Это очень важный день для медитации, вы должны привести все свои мысли в порядок.
Козерог
Закончите все незавершенные дела, иначе будете лицезреть возмущение начальства.
Водолей
Звезды не рекомендуют давать обещаний, которые не будут выполнены. Даже если вы на 5 процентов сомневаетесь, остановитесь.