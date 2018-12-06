ВІРТУАЛЬНИЙ МОТОЦИКЛ ЗА РЕАЛЬНІ ГРОШІ

У чергову аферу з сайтами оголошень в інтернет мережі потрапив 44-річний житель Покровська. Намагаючись придбати мотоцикл, чоловік натрапив на шахрая та втратив більше 30 тисяч гривень. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.
До чергової частини Покровського відділу поліції звернувся 44-річний мешканець Покровська й поскаржився на те, що його ошукали.
Виявилося, що потерпілий став черговою жертвою інтернет-шахрая. Покровчанин, побачивши привабливе оголошення про продаж мотоциклу, вирішив його купити. Чоловік зв’язався із продавцем, який сказав, що як тільки гроші опиняться на його рахунку, він доставить транспортний засіб. Потерпілий відправив продавцю 30 тисяч 800 гривень гроші, а коли захотів дізнатися чи все гаразд і подзвонив постачальнику – його телефон виявився вимкненим, а оголошення зникло з сайту. Зрозумівши, що це була пастка, покровчанин звернувся до правоохоронців з проханням розшукати шахрая.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України.
Поліція вкотре закликає громадян бути пильними при покупах в інтернеті та не переводити кошти незнайомим особам; розплачуватись за свої замовлення лише після його отримання. У випадку підозри на спробу скоєння шахрайства не зволікати, а одразу телефонувати до чергової частини поліції.
Покровський відділ поліції
Донецької області