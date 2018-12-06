ВЕРХОВНА РАДА ЗРІВНЯЛА У ПРАВАХ БІЙЦІВ ОУН-УПА З УЧАСНИКАМИ БОЙОВИХ ДІЙ

Законом надано статус учасника бойових дій особам, які брали участь в усіх формах збройної боротьби за незалежність України у ХХ столітті
Верховна Рада прийняла за основу та в цілому проект Закону про внесення змін до Закону Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.
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Законом надано статус учасника бойових дій особам, які брали участь в усіх формах збройної боротьби за незалежність України у ХХ столітті у складі Української повстанської армії, Української повстанської армії отамана Тараса Боровця (Бульби) Поліська Січ, Української народної революційної армії (УНРА), збройних підроздів Організації українських націоналістів і відповідно до Закону України Про
правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті визнані борцями за незалежність України у ХХ столітті.
Порядок надання статусу учасника бойових дій вказаним особам встановлюється Кабінетом Міністрів України.