ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 5 ГРУДНЯ 05.12.2018 Цікаво знати Комментариев нет 63 до н. е. — змова Катиліни у Римі1484 — Папа Римський Іннокентій VIII своєю буллою надав інквізиторам широкі повноваження в справі полювання на відьом.1492 — під час своєї першої експедиції Христофор Колумб відкрив острів Санто-Домінго (тепер Гаїті). Перед цим він відкрив Багамські острови.1496 — Король Португалії Мануель I наказав вигнати євреїв із країни.1683 — відбулася битва під Кіцканами між козацькими силами і татарськими.1766 — Джеймс Крісті-старший, колишній морський офіцер, провів свій перший аукціон у Лондоні. Тепер аукціон «Крістіз» (поряд з аукціоном «Сотбі») є найвідомішим у світі.1812 — Наполеон кинув відступаючу з Росії армію й виїхав до Парижа.1848 — Президент США Джеймс Полк підтвердив факт відкриття золота в Каліфорнії, чим спровокував золоту лихоманку 1849 року.1854 — під час Кримської війни під Інкерманом відбулася битва між російськими військами й арміями союзників.1879 — у США запатентували першу автоматичну телефонну станцію (АТС).1904 — під час російсько-японської війни японці розгромили російський імператорський флот у Порт-Артурі.1908 — у Пітсбурзі проведений перший матч з американського футболу.1918 — Проголошено Руську Народну Республіку Лемків.1918 — підписано Договір про дружбу та співпрацю між Українською Державою та Грузинською Демократичною Республікою.1918 — почалися бої за Хирів між військами УГА та польськими частинами.1919 — під тиском ворожих армій головний отаман військ Української Народної Республіки Симон Петлюра виїхав з України в Польщу.1925 — прем’єра фільму Ейзенштейна «Броненосець Потьомкін».1929 — у США створили першу у світі організацію нудистів.1931 — Більшовики підірвали храм Христа Спасителя в Москві.1933 — у США скасували «сухий закон», введений 1919 року.1941 — радянські війська перейшли в контрнаступ під Москвою.1942 — арештовані вояки батальйону «Нахтігаль» доправлені з Білорусі до Львова; багатьох відразу забрали в тюрму на Лонцького; Шухевич і ще кілька людей втекли. Виконуючи наказ проводу ОУН, вони переходять у підпілля.1944 — у Німеччині оголошений призов в армію жінок, старших 18 років.1949 — Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю1971 — у Буенос-Айресі (Аргентина) відкрили пам’ятник Тарасові Шевченку.1976 — на Південному гірничо-збагачувальному комбінаті (Кривий Ріг) змонтували найбільший у світі магнітний сепаратор.1989 — у Києві відбувся перший фестиваль «Музичні прем’єри сезону». З того часу вони проводяться щороку.1991 — Головою Верховної Ради України обрано Івана Плюща (замість Леоніда Кравчука, який став Президентом України).1991 — незалежність України визнали Аргентина, Болгарія, Болівія, Росія і Хорватія.1994 — в обмін на відмову України від ядерної зброї у Будапешті підписали меморандум про надання Україні гарантій безпеки з боку ядерних держав — США, Великої Британії та Росії.1996 — в Києві відбувся установчий з’їзд Аграрної партії України (тепер Народна Партія).2001 — розпочався перший Всеукраїнський перепис населення.2017 — Міжнародний Олімпійський комітет відсторонив від участі в Олімпійських іграх 2018 року збірну Росії за зловживання допінгом. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ