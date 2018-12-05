5 ГРУДНЯ – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СТАТИСТИКИ

5 грудня в україні відзначається професійне свято – День працівників статистики.
У сучасних умовах надзвичайно важливим є забезпечення суспільства та держави надійною статистичною інформацією, яка гарантує належну якість і зміст інформаційних потоків, що формують імідж та інвестиційну привабливість кожного міста, сприяє прийняттю ефективних управлінських рішень.
Отримання достовірної статистичної інформації, ефективне задоволення потреб суспільства в ній неможливе без участі респондентів і користувачів, які працюють в єдиній команді з працівниками статистики як повноправні учасники процесу статистичного виробництва. Саме завдяки цьому співробітництву суспільство має змогу отримувати якісні статистичні дані, які сьогодні національна статистика розробляє відповідно до загальновизнаних міжнародних, перш за все, європейських статистичних норм і стандартів.
З кожним роком зростають потреби у надійній та об’єктивній статистичній інформації, а разом із цим – вимоги до неї. І саме завдяки справжнім професіоналам, компетентним і відповідальним, вітчизняна статистика здатна на якісно новому рівні задовольняти запити широкого кола користувачів.