ЧЕРЕЗ ШАХРАЙСЬКІ ДІЇ МЕШКАНКА ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЗАЛИШИЛАСЬ І БЕЗ ДАХУ, І БЕЗ ГРОШЕЙ

4 тисячі доларів США та 8 тисяч гривень віддала невідомим жителька с.Шахове, які пообіцяли в найкоротший термін перекрити дах її будинку. Однак, отримавши гроші на закупівлю будівельних матеріалів, «будівники» зникли. Наразі правоохоронці розшукують аферистів.
До чергової частини Добропільського відділення поліції звернулась 63-річна мешканка с.Шахове і повідомила, що не знайомі чоловіки незаконно заволоділи її грошима.
З’ясувалось, що кілька днів тому по селу на автомобілі їздили невідомі й пропанували селянам послуги будівників. Потерпілій як раз необхідно було перекрити дах свого домоволодіння і вона вирішила скористатися пропозицією будівничої бригади. Робітники зробили всі необхідні заміри й розрахунки та сказали жінці, що вони самі куплять необхідні будматеріали. Пенсіонерка погодилась і віддала «будівельникам» заявлену ними суму, а саме 4 тисячі доларів США й 8 тисяч гривень. Минуло кілька днів, однак «будівники» не поверталися, а телефон «старшого із будбригади» виявився вимкненим.
Жінка звернулась до правоохоронців із проханням розшукати втікачів та повернути її грошові кошти.
За даним фактом поліцейськими відкрито кримінальне провадження за ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України та розпочатий розшук злочинців.
Покровський відділ поліції
Донецької області