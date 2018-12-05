У РОДИНСЬКОМУ ДІЛЬНИЧНІ ОФІЦЕРИ ПОЛІЦІЇ ВИКРИЛИ ВИКРАДАЧІВ МЕТАЛЕВИХ ҐРАТ

Вже через кілька годин після заяви потерпілої про крадіжку, співробітники Покровського відділу поліції встановили й затримали правопорушників. Викрадене майно вилучено, а крадіям загрожує до 3 років позбавлення волі.
До чергової частини Покровського відділу поліції надійшла заява від 50-річної мешканки м.Родинське про крадіжку металевих решіток з житлового багатоповерхового будинку.
В ході негайно вжитих дій, дільничні офіцери поліції встановили особи зловмисників та затримали їх. Правопорушниками виявились двоє приятелів 31 та 49 років. Встановлено, що «кримінальний дует» прийшов в гості до знайомого. Під час застілля в друзів закінчились алкогольні напої, однак товаришам хотілось «продовження». Коли виявилось, що грошей на горілку в них немає, двоє друзів вирішили викрасти металеві решітки з будинку та обміняти їх або на гроші, або на спиртне. Демонтувавши ґрати, зловмисники вирушили до пункту прийому металу, але здати викрадене не встигли, бо були затримані правоохоронцями.
Відносно правопорушників відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді тюремного ув’язнення злодіїв на строк до 3-х років
Покровський відділ поліції
Донецької області