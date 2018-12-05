НА ДОНЕЧЧИНІ ДІЄ БІЛЬШЕ 8 ТИСЯЧ «АЛКОГОЛЬНИХ ТА ТЮТЮНОВИХ» ЛІЦЕНЗІЙ

За інформацією управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Донецькій області станом на 1 грудня 2018 року на території області діє 8095 ліценцій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.
Зокрема, у листопаді поточного року було видано 769 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, з них на торгівлю алкогольними напоями – 419, та 350 – на торгівлю тютюновими виробами.
За одинадцять місяців 2018 року за несвоєчасну сплату чергового платежу призупинено дію 680 ліцензій та дію 151 ліцензії анульовано. Крім того, за продаж алкоголю та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років, суб’єктам господарювання Донеччини було анульовано 85 ліцензій.
Зазначимо, що з метою упередження порушень в сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів фахівці фіскальної служби Донеччини постійно проводять контрольно-перевірочні заходи, спрямовані на зменшення тіньового обігу підакцизних товарів. За їх результатами з початку 2018 року сума фінансових санкцій склала 5,6 млн грн, зокрема, за безліцензійну торгівлю алкогольними напоями – більше 0,5 млн грн, за торгівлю алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін – майже 2,5 млн гривень. Крім того, до недобросовісних підприємців, які продавали алкоголь та тютюн неповнолітнім, застосовано фінансові санкції на загальну суму більше 1,2 млн гривень.
Загалом, з початку року від ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами до місцевих бюджетів Донеччини надійшло більш, ніж 30,8 млн гривень.