У ДОБРОПІЛЛІ В РЕЗУЛЬТАТІ ДТП ТРАВМОВАНИЙ МІСЦЕВИЙ МЕШКАНЕЦЬ

На одній з вулиць Добропілля водій легковика скоїв наїзд на чоловіка, який сідав в автомобіль. В результаті ДТП чоловік отримав травми та був госпіталізований. За даним фактом відкрите кримінальне провадження.
Вранці минулого дня до чергової частини Добропільського відділення поліції надійшло повідомлення про ДТП із постраждалим.
Правоохоронці, які негайно прибули на місце з’ясували, що 65-річний водій автомобіля «Daewoo» здійснював обгін, не помітив припаркований автомобіль «Opel», у який сідав 75-річний місцевий мешканець та скоїв зіткнення. Від удару водій опеля отримав перелами та був госпіталізований до місцевої лікарні.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.
Покровський відділ
поліції Донецької області