СПЛАТИТИ ЗА ТЕПЛО МОЖНА ЧЕРЕЗ МОБІЛЬНИЙ ТЕРМІНАЛ

У абонентів КП «Покровськтепломережа» з’явиться можливість звіритися по нарахуваннях оплати за опалення за безготівковим розрахунком — через мобільний термінал, який підприємство візьме в оренду у одного з банків.
Апарат, подібний до тих, які використовуються при розрахунку банківською карткою в магазинах, буде обслуговувати працівник тепломережі. Мобільний термінал поки розташують в Центрі єдиного замовника, куди зазвичай приходить населення для звірки з різних видів послуг. Надалі плануються виїзди з терміналом на великі підприємства.
При оплаті карткою буде стягуватися банківська комісія в розмірі 2% від суми платежу — але цей вид витрат бере на себе тепломережа.
Міський голова Руслан Требушкін доручив керівнику «Покровськтепломережі» в терміновому порядку скласти графік відвідування підприємств та установ, розписавши щоденні зустрічі з колективами до кінця поточного року.
Нагадаємо, рівень поточної оплати населення за опалення становить близько 60%.
За інформацією директора КП «Центр єдиного замовника» та керівника Єдиного розрахункового центру Юлії Диндимарченко, протягом минулого тижня 130 абонентів, що мають заборгованість за різними видами послуг на загальну суму 7,4 мільйона гривень (майже 5 мільйнів — за тепло, 1,3 — за воду і водовідведення, 1 мільйон — квартплата і 121 тисяча гривень — за вивезення ТПВ) отримали письмові попередження про необхідність погасити борги. Їм також було запропоновано укласти договори на реструктуризацію заборгованості. Ще 93 неплатника були повідомлені про суму накопичених боргів по телефону.