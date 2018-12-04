ПОЛІЦІЯ ПРОСИТЬ ПОВІДОМЛЯТИ ПРО ФАКТИ ПРОДАЖУ ТАБАЧНОЇ ТА АЛКОГОЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДЛІТКАМ

Правоохоронці Покровської оперативної зони висловлюють велику стурбованість щодо можливих фактів порушення підприємцями вимог Закону України про заборону продажу слабоалкогольних, алкогольних, тютюнових виробів та курильних сумішей підростаючому поколінню.
Працівниками поліції постійно проводиться робота з виявлення порушень у порядку продажу алкоголю та тютюну і притягнення винних осіб до відповідальності.
Шановні громадяни, якщо Вам відомі факти розміщення торгівельних точок поблизу навчальних закладів і випадки реалізації підприємцями слабоалкогольних, алкогольних напоїв, тютюнових виробів або курильних сумішей дітям, просимо оперативно повідомляти на лінію Покровського відділу поліції за номером 102, 050 -020-98-46.
Давайте разом боротися з торговцями, які продовжують збагачуватися за рахунок здоров’я дітей та молоді, продаючи їм сигарети та алкоголь !!!
Покровський відділ поліції Донецької області