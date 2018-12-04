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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 4 ГРУДНЯ

04.12.2018 Цікаво знати Комментариев нет

Народні прикмети на 4 грудня

Кажуть, що введення — це ворота зими. У всякому разі, зазвичай приблизно в цей час на землю лягав сніг, який не танув вже до самої весни. Є й прикмети, пов’язані з цим днем.

  1. Якщо до Введення сніг пішов, то він розтане, а після Введення він, навпаки, затримається до весни
  2. Якщо сніг після Введення не розтанув — чекай доброго врожаю хліба
  3. Морозний день 4 грудня віщує холодну і сніжну зиму
  4. Якщо людина народився 4 грудня, то в якості талісмана їй рекомендується носити алмаз
  5. Мороз і сонце в цей день були хорошим знаком
  6. Похмура і тепла погода 4 грудня — буде неврожай
  7. Настала справжня зима — можна сподіватися на хороший урожай
  8. Ясна погода пророкує неврожай, і навпаки
  9. Мороз 4 грудня — літо наступного року буде дуже спекотним, а на найближчі свята буде холоднеча
  10. Здалеку чути дзвін дзвонів — буде мороз, а якщо дзвін глухий, то це пророкує снігопад
  11. Якщо в печі пшоняна каша рум’яниться, то випаде сніг
  12. Кінь 4 грудня упирається — прикмета до того, що скоро сніг випаде

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