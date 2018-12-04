НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 4 ГРУДНЯ

Народні прикмети на 4 грудня
Кажуть, що введення — це ворота зими. У всякому разі, зазвичай приблизно в цей час на землю лягав сніг, який не танув вже до самої весни. Є й прикмети, пов’язані з цим днем.
- Якщо до Введення сніг пішов, то він розтане, а після Введення він, навпаки, затримається до весни
- Якщо сніг після Введення не розтанув — чекай доброго врожаю хліба
- Морозний день 4 грудня віщує холодну і сніжну зиму
- Якщо людина народився 4 грудня, то в якості талісмана їй рекомендується носити алмаз
- Мороз і сонце в цей день були хорошим знаком
- Похмура і тепла погода 4 грудня — буде неврожай
- Настала справжня зима — можна сподіватися на хороший урожай
- Ясна погода пророкує неврожай, і навпаки
- Мороз 4 грудня — літо наступного року буде дуже спекотним, а на найближчі свята буде холоднеча
- Здалеку чути дзвін дзвонів — буде мороз, а якщо дзвін глухий, то це пророкує снігопад
- Якщо в печі пшоняна каша рум’яниться, то випаде сніг
- Кінь 4 грудня упирається — прикмета до того, що скоро сніг випаде