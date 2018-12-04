ДОСТУПНІ ЛІКИ В УКРАЇНІ: ДЕ МОЖНА БУДЕ ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНІ ПРЕПАРАТИ В 2019 РОЦІ

Отримати медикаменти за держпрограмою «Доступні ліки» можна буде в будь-якій аптеці країни за електронною рецептом.
Одне дуже важливе нововведення — отримати препарати від трьох категорій захворювань (серцево-судинні, діабет ІІ типу, бронхіальна астма) можна буде за електронною рецептом.
Нагадаємо, зараз, щоб отримати безкоштовні або з частковою оплатою ліки за програмою «Доступні ліки», потрібно звернутися з паперовим рецептом в аптеку, яка бере участь в програмі. Причому тільки в межах своєї області, міста або району. «Доступні ліки» зараз можна знайти в 8000 аптек по всій Україні, які підписали договір з місцевою владою. Останні і відшкодовують вартість ліків коштами, які МОЗ переправляє з держбюджету.
Зміни в програмі пов’язані з тим, що з 2019-го над програмою «Доступні ліки» візьме шефство Національна служба здоров’я.
З 1 квітня 2019 року програму «Доступні ліки» буде перетворено в класичну програму реімбурсації лікарських засобів. Субвенцію на неї будуть отримувати не місцеві органи влади, а НСЗУ буде контрактувати з усіма аптеками «, — сказав голова НСЗУ Олег Петренко.
Тобто з квітня українці зможуть взяти необхідні ліки в будь-якій аптеці країни без прив’язки до території, а НСЗУ безпосередньо вже сплатить кожній аптеці вартість препаратів.
На даний момент в програмі «Доступні ліки» в Україні бере участь 261 препарат для українців з серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою, з них 59 — повністю безкоштовно. 202 препарати українці можуть отримати в аптеці з незначною доплатою. У середньому ця доплата становить близько 30% від вартості препарату», — заявляють в Кабміні.