ГОРОСКОП НА 4 ДЕКАБРЯ

Овен
Сегодня лучше не иметь дело с документацией, вы можете попасть на крючок мошенника. Будьте осторожнее!
Телец
Могут возникнуть конфликты с родственниками. Вы сможете умело разрешить спор, если не будете сгоряча принимать решения.
Близнецы
Близнецам лучше разобраться с делами наследства, пока вопрос не стал ребром перед вами.
Рак
Ваши родственники чувствуют себя брошенными. Раки, не допускайте прежних ошибок.
Лев
Львам необходимо больше времени уделять своим детям. Тем, кому еще не посчастливилось стать родителями, уже пора бы об этом задуматься.
Дева
Включайте в свои планы на сегодня лучшего друга. Он поможет вам в делах сердечных.
Весы
Вас ждет очень насыщенный день в любовном плане. Наслаждайтесь и сделайте все от вас зависящее, чтобы улучшить романтический вечер.
Скорпион
Одинокие Скорпионы наконец-то встретят свою вторую половинку. Во второй половине дня лучше отдохните и напишите план на ближайшее будущее.
Стрелец
В любом случае оставайтесь всегда собой. Хватит надевать маски! Вы прекрасны, когда не играете роль другого человека.
Козерог
Сегодня на работе вы никак не сможете сосредоточиться, ведь ваша душа требует легкого безумия. Поддайтесь своим порывам.
Водолей
Необходимо научиться отвечать за свои поступки. Вы уже достаточно взрослый человек для этого.
Рыбы
Рыбы, разве от вас требуют невозможного? Включите уже себя и начните действовать строго по пунктам, которые прописаны в ваших обязанностях.