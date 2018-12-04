В УКРАИНЕ НАЧАЛИСЬ МАССОВЫЕ СБОРЫ РЕЗЕРВИСТОВ: КОГО КОСНЕТСЯ

В Украине начались масштабные сборы резервистов — в рамках введенного военного положения их пройдут тысячи людей.
Кто обязан явиться в военкомат и как долго продлятся учения?
В отдельных бригадах, где есть необходимость в подготовке специалистов. Речь идет о призыве лишь в тех областях, где было введено военное положение. На практике каждый военкомат готовит перечень необходимых на данный момент специальностей. После этого военком будет обзванивать резервистов.
«Речь идет о резервистах, которые входят в первую очередь. Эти военнообязанные приписаны к определенной части, и за ними закреплена конкретная должность в военной части. Именно поэтому их призовут в эту же часть», — рассказал экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
Отдельные нюансы призыва объясняет и военный журналист Мирослав Гай. Если резервист приписан к конкретной воинской части, у него действующий контракт и есть спрос на его специальность, то сборы будут проходить там же.
Сколько длятся?
В составе бригад до 15 суток, в учебных центрах — до 20 суток. Как уверяют в Минобороны, тренировочные и организационные мероприятия с участием резервистов закончат до начала новогодних праздников. Стоит отметить, военное положение в 10 областях официально заканчивается 26 декабря.
При этом в Генштабе ВСУ убеждают, затягивать учения никто не будет. Исключение — начало активных боевых действий.
«По состоянию на сегодняшний день речи об этом не идет. Активных боевых действий со стороны России нет, поэтому говорить о продлении сборов пока не приходится», — пояснил Владислав Селезнев.
Именно от дальнейшего развития событий и зависит интенсивность учений, а также мобилизация военнослужащих. Согласно принятому закону, Президент получил единоличное право объявлять внеочередной призыв военнообязанных. Если ситуация на фронте обострится, возможно, призывников будет больше.
Чем будут заниматься на сборах?
Во время этих тренировок будет проведено боевое слаживание бригад и батальонов теробороны для подготовки к защите своих областей.
Сохраняется ли рабочее место?
Да, согласно закону “О воинской обязанности и военной службе”, за резервистами на время прохождения сборов сохраняется как рабочее место, так и средняя заработная плата.
“За призванными на сборы военнообязанными на весь период сборов и резервистами на все время выполнения ими обязанностей службы в военном резерве, включая время проезда к месту их проведения и обратно, сохраняются место работы, а также занимаемая должность и средняя заработная плата на предприятии, в учреждении, организации независимо от подчинения и форм собственности”, — говорится в статье 29 закона.
Кто освобождается от сборов резервистов?
Причинами, которые освобождают резервиста от прохождения сборов являются:
- смерть близкого родственника (отец, мать, муж, жена, ребенок, родной брат, сестра, дед и баба) или близкого родственника жены (мужа), которая произошла не позднее чем за семь дней до даты начала сборов;
- болезнь или необходимость ухода за больной женой (мужем), ребенком, своими родителями или жены (мужа), которые проживают вместе с резервистом, в случае, если это не может сделать другой близкий родственник;
- пребывание под следствием, а также применение к резервисту административного или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие;
- попадание под влияние чрезвычайной ситуации, возникшей во время вызова на сборы, которая не дала резервисту возможности прибыть вовремя;
- сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях;
- другие обстоятельства — по решению командира (начальника) воинской части (учреждения).
Что грозит за уклонение?
Ответственность за неявку на сборы прописана в Уголовном кодексе Украины. Так, ст. 337 предусматривает штраф до 1190 гривен или арест на срок до 6 месяцев.