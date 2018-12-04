ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 4 ГРУДНЯ 04.12.2018 Варто знати Комментариев нет 1941 — у Москві підписано радянсько-польську декларацію про дружбу та взаємодопомогу, чим лондонський еміграційний уряд фактично визнав радянську окупацію Західної України та Західної Білорусі у вересні 1939 року1941 — у Семипалатинську (Казахстан) розпочав творчу діяльність евакуйований із Києва український академічний драматичний театр імені І.Франка.1946 — у Москві на заводі малолітражних автомобілів (згодом АЗЛК) зібрали перший легковий автомобіль, «Москвич-400».1979 — відкрита станція Київського метрополітену «Піонерська» (сучасна «Лісова»).1987 — поновив роботу 3-й енергоблок Чорнобильської АЕС.1989 — Генеральна Асамблея ООН схвалила Міжнародну конвенцію про боротьбу з вербовкою, використанням, фінансуванням і навчанням найманців.1991 — незалежність України визнала Литва і Латвія.1992 — IV Всеукраїнський з’їзд Народного Руху України перетворив НРУ на політичну партію, а її головою обрав В’ячеслава Чорновола1995 — компанії Netscape і Sun у співробітництві ще з десятком софтверних вендорів анонсували створення мови програмування JavaScript, призначеної для перетворення традиційних статичних вебсторінок в динамічні інтерактивні документи, здатні більш повно задовільнити інтереси користувачів інтернету.1996 — з мису Канаверал запущено автоматичну космічну станцію Mars Pathfinder, яка 4 червня 1997 року доправила на поверхню Марса спеціальний самохідний пристрій для збирання зразків марсіанського ґрунту1997 — в Оттаві 125 країн підписали Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін і про їх знищення. Серед країн, що відмовилися підписати цей документ, були Китай, Росія, США2007 — головою Верховної Ради України обрали представника НУ-НС Арсенія Яценюка (перед тим — міністра закордонних справ України) Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ