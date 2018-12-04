БІЛЬШЕ 40 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ ВТРАТИЛИ ДВОЄ ГРОМАДЯН ЧЕРЕЗ ВИТІВКИ АФЕРИСТІВ

Мешканці Авдіївки та Покровська спочатку не надали значення тому, що сім-картки їхніх телефонів, номери яких прив’язані до банківського рахунку, заблоковані. Однак, коли телефонні картки були відновлені, виявилось, що з рахунку потерпілих зникли гроші. Наразі правоохоронці встановлюють осіб злочинців, які в такий спосіб заволоділи чужими грошима.
До чергової частини Покровського відділу поліції звернувся 41-річний місцевий мешканець із заявою про те, що невідома особа зняла з його банківського рахунку 5 тисяч гривень. З’ясувалось, що кілька днів тому телефонна сім-картка потерпілого раптово виявилась заблокованою. Чоловік відновив її в сервісному центрі, а потім перевірив свій банківський рахунок. На великий подив покровчанина, без його відома та дозволу хтось зняв 5 тисяч гривень. Як стверджує чоловік, сталося це саме тоді, коли сімка «вийшла з ладу».
Аналогічний випадок стався і в Авдіївці. Там невідомі заблокували сім-карту 53-річної жінки для того, щоб скористатися її телефонним номером та «почистити» банківський рахунок. 36 тисяч гривень зникли з рахунку потерпілої саме в той період, коли її сім-карта була заблокованою.
За обома фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 3-х років.
Поліцейські застерігають: не повідомляйте незнайомим людям свої особисті дані, номери телефонів, а також номери та коди банківських карток. Якщо у вас з’явились будь-які сумніви що до безпеки ваших грошових заощаджень, одразу зверніться до банківської установи, клієнтом якої ви є.
Покровський відділ поліції Донецької області