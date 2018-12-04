БОРЦІ ТА БОРЧИНІ ДОНЕЧЧИНИ ЗДОБУЛИ В БРОВАРАХ 8 МЕДАЛЕЙ

З 29 листопада по 2 грудня місто Бровари (Київська область) прийняло всеукраїнські змагання з боротьби вільної – Кубок України серед жінок та чемпіонат України серед чоловіків.
Гідно на борцівських килимах виступила збірна Донецької області. Вісім спортсменів піднялися на п’єдестал пошани у своїх вагових категоріях. Також у рамках Кубку України борчині Донеччини посіли третє загальнокомандне місце.
Поступившись лише у фіналі титулованій Лілії Горішній з Волині, «срібло» у ваговій категорії 53 кг здобула Ірина Гусяк.
Бронзовими призерками в Броварах стали: у категорії 57 кг – Лоліта Волошина, 59 кг – Альбіна Гасанова, 68 кг – Аліна Бережна (Махиня) та Орина Білоус, 72 кг – Юлія Пелешок. Зазначимо, що Лоліті Волошиній та Орині Білоус уперше вдалося виконати норматив майстра спорту України.
Звання чемпіона України серед чоловіків у ваговій категорії 125 кг виборов Олександр Хоцянівський. Наш спортсмен по черзі переміг Юрія Ідзінського (Львівська область), Данила Картавого (Харківська область), Сергія Мохорта (Житомирська область) та Михайла Доценка (Волинська область).
Ще одну «бронзу» у скарбничку Донеччини додав Дмитро Михнюк, представник вагової категорії 61 кг.
Додамо, що Микита Пейчев, який у категорії 79 кг посів 5 місце, завдяки своєму виступу здобув звання майстра спорту України з боротьби.