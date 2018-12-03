3 ГРУДНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Щороку 3 грудня разом із світовою спільнотою Україна відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю.
На їхню долю випали нелегкі випробування, однак вони, долаючи труднощі, проявляють виняткову силу духу і непохитну віру в життя. Цей день покликаний більш пильно звернути нашу увагу на тих, хто живе з нами поруч, і простягти руку тому, хто потребує допомоги. Своїми успіхами в спорті, науці, громадському житті особи з інвалідністю доводять, що завдяки силі духу і цілеспрямованості можна досягти таких висот, які й здоровій людині не завжди під силу. Разом з тим, як ніхто інший, ці люди потребують підтримки і заохочення, бо їхнє життя — це щоденна боротьба.
Ця дата — ще один привід подумати, як ми можемо забезпечити рівні права та можливості для гідного життя всіх українців. Адже саме ставлення до людей з інвалідністю визначає ступінь цивілізованості суспільства в цілому.