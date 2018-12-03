У МИРНОГРАДІ ЗАТРИМАНО ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ ПОГРАБУВАВ ДИТИНУ

У Мирнограді був затриманий грабіжник, який серед білого дня забрав у 12-річного хлопчика гроші та намагався втекти. Зловмиснику загрожує до 4 років позбавлення волі.
Минулої суботи, близько 15.00 годин до чергової частини Мирноградського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що місцевий мешканець затримав невідомого чоловіка, який відкрито заволодів грошовими коштами неповнолітнього хлопчика.
З’ясувалося, що хлопець прийшов до терміналу аби поповнити рахунок. У цей час до нього підійшов чоловік, вихопив 200 гривень та почав тікати. Чоловік, який став очевидцем пограбування, наздогнав та затримав грабіжника.
Правопорушником виявився 27-річний місцевий мешканець. Чоловік і раніше притягався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічного злочину.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України. Таким чином зухвалий грабіжник може відправитися за грати на строк до 4 років.
Покровський відділ поліції Донецької області