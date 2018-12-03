ПОРОШЕНКО ЗАРЕЄСТРУВАВ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ

Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді законопроект стосовно проведення виборів в об’єднаних територіальних громадах під час воєнного стану.
Проект закону пропонує внести зміни до статті 28 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» щодо забезпечення проведення місцевих виборів, призначених на неділю, 23 грудня 2018 року.
Законопроект зареєстрований Президентом у Верховній Раді, утім текст документа поки що не оприлюднений.
Спікер парламенту Андрій Парубій на засіданні погоджувальної ради 3 грудня висловив надію, що Рада протягом поточного тижня проголосує за закон і дозволить провести місцеві вибори в умовах воєнного стану.
Нагадаємо, у жовтні поточного року Центральна виборча комісія призначила перші вибори в нових об’єднаних територіальних громадах на 23 грудня. У листопаді почався процес висування кандидатів у депутати, а також кандидатів на посади сільських, селищних і міських голів на місцевих виборах у новостворених територіальних громадах. Однак після введення військового положення Центральна виборча комісія вирішила припинити виборчий процес у тих 10 областях, де діє військовий стан.
Згідно із чинним законодавством, в умовах воєнного стану не можна проводити вибори.