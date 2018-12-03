НЕБЕЗПЕКИ ОТРУЄННЯ ЧАДНИМ ГАЗОМ!! ВИПАДКИ ОТРУЄННЯ ПРОДУКТАМИ ГОРІННЯ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Досить часто при недотримані правил пожежної безпеки виникають осередки виділення чадного газу. Так за останні дні на території Донецької області трапились такі нещасні випадки отруєння чадним газом:
28.11.2018 року у місті Курахове Донецької області в результаті отруєння чадним газом загинула дитина. Нещасний випадок стався в одному з приватних будинків: внаслідок отруєння чадним газом загинула 4-річна дитина та ще одна людина була госпіталізована до ЦМЛ м. Курахове у важкому стані. Ймовірна причина трагедії — несправність печі на твердому паливі. Ознак пожежі на місці події виявлено не було.
02.12.2018 року на телефон Служби порятунку «101» надійшла інформація про двох загиблих, що були виявлені у приватному будинку смт Ялта Мангушського району Донецької області. Імовірна причина трагедії — несправність котла опалення. Ознак пожежі на місці події виявлено не було.
02.12.2018 року диспетчер Служби порятунку «101» отримав повідомлення про нещасний випадок, що стався у м. Краматорськ Донецької області. До дитячої лікарні м. Краматорська були госпіталізовані дві дитини з отруєнням чадним газом у важкому стані. Імовірна причина трагедії – спроба дітей самостійно розпалити піч на твердому паливі.
Тому співробітники ДПРЗ-9 ГУ ДСНС України у Донецькій області звертаються до громадян бути уважними та дотримуватися правил пожежної безпеки адже це допоможе уникнути Вам пожежі та отруєння чадним газом.
Чадний газ неможливо відчути або побачити, оскільки він не має ні смаку, ні запаху, ні кольору, не є подразнюючим. У той же час він легко змішується з повітрям, а також без перешкод розповсюджується. На присутність чадного газу можуть вказувати кіптява, задимленість, жовтий колір полум’я.
Потрапляючи в кров людини, чадний газ зв’язується з гемоглобіном, утворюючи сполуку, яка блокує передачу кисню до тканин організму. Як наслідок – виникають головний біль, задуха, стук у скронях, запаморочення, біль у грудях, сухий кашель, нудота, блювання, зорові та слухові галюцинації, підвищений артеріальний тиск. У важких випадках – параліч, судоми, втрата свідомості та, як наслідок, смерть протягом 3 хвилин.
Щоб уникнути отруєння чадним газом забороняється
— знаходитися тривалий час у приміщенні, де працює газова колонка або котел;
— опалювати квартиру за допомогою газової плити або духовки;
— готувати їжу при одночасній роботі всіх 4 – 5 включених конфорок газової плити;
— обігрівати приміщення за допомогою печі, в якій є щілини;
— закривати заслінку печі, поки триває процес горіння;
— залишати розтоплену піч без контролю (на ніч);
— тривалий час знаходитися в гаражі, якщо включено двигун автомобіля та зачинено всі вікна і двері;
— виконувати самостійно будь-які роботи з газовими та вентиляційними системами і пристроями.
Натомість необхідно:
— не рідше одного разу на 3 місяці перевіряти справність вентиляції в кухні та ванній кімнаті (наприклад, за допомогою листочка паперу або полум’я свічки);
— не рідше одного разу на рік запрошувати представника ПАТ „Дніпрогаз” для контролю стану газової колонки та плити;
— вимагати від комунальних служб проводити профілактичні огляди димоходів не рідше двох разів на рік;
— регулярно провітрювати квартиру.
При отруєнні чадним газом необхідно:
— викликати швидку допомогу;
— вивести (винести) отруєну людину з приміщення, насиченого чадним газом;
— перевірити у непритомної людини прохідність дихальних шляхів (очистити ротову порожнину від виділень, мокроти, блювотних мас);
— непритомну людину покласти на бік у безпечній позі, слідкувати, щоб голова не була закинута;
— дати постраждалому кисень (забезпечити доступ свіжого повітря, відкрити вікно);
— при відсутності дихання провести штучне дихання;
— при відсутності ритмічної серцевої діяльності – непрямий масаж серця.
Пам’ятайте, що постійне виконання заходів пожежної безпеки – запорука збереження людських життів та значних матеріальних цінностей!
Якщо у вас або у ваших сусідів сталася пожежа, відразу ж телефонуйте за номером «101»