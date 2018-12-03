НА СТАНЦІЇ УДАЧНА ЧОЛОВІКА ПІЙМАЛИ НА РОЗКРАДАННІ ВУГІЛЛЯ

Під час профілактичного відпрацювання території залізничної станції Удачна правоохоронці помітили чоловіка, який з вагону вантажного потягу скидав лопатою вугілля.
Як виявилося, це 34 -річний місцевий мешканець, який намагався вкрасти вугілля. Під час огляду території неподалік від вагону співробітники поліції виявили 7 наповнених мішків, а це — 350 кілограмів вугілля. Правопорушник зізнався, що прибув до залізниці з метою скоєння крадіжки, а викрадене планував використати для власних потреб.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.
Покровський відділ поліції Донецької області