НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 3 ГРУДНЯ 03.12.2018 Варто знати Комментариев нет Народні прикмети на 3 грудняЯкщо сніг у цей день піде, то 3 червня буде дощова погодаЯкщо людина народилася 3 грудня, то він буде наділений здатністю майструвати. В якості талісмана йому рекомендується носити коралиСнігур співає 3 грудня, а сорока під стріху ховається — скоро буде завірюхаТетерів сидить на верхівці дерева — буде сонячна і тепла погодаСильний сніг пішов рано вранці — вдень буде ясно та сонячноДрова тріщать у печі 3 грудня — прикмета до того, що буде морозний деньПеристі хмари довгою смугою вигнулися — буде заметільВночі та рано вранці 3 грудня йде сильний сніг при слабкому вітрі — ясна погода буде Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ