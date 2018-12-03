Актуально:

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 3 ГРУДНЯ

03.12.2018 Варто знати Комментариев нет

Народні прикмети на 3 грудня

  1. Якщо сніг у цей день піде, то 3 червня буде дощова погода
  2. Якщо людина народилася 3 грудня, то він буде наділений здатністю майструвати. В якості талісмана йому рекомендується носити корали
  3. Снігур співає 3 грудня, а сорока під стріху ховається — скоро буде завірюха
  4. Тетерів сидить на верхівці дерева — буде сонячна і тепла погода
  5. Сильний сніг пішов рано вранці — вдень буде ясно та сонячно
  6. Дрова тріщать у печі 3 грудня — прикмета до того, що буде морозний день
  7. Перисті хмари довгою смугою вигнулися — буде заметіль
  8. Вночі та рано вранці 3 грудня йде сильний сніг при слабкому вітрі — ясна погода буде

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"