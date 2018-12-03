КЕРІВНИЦТВО МІСТА ЗАЛУЧАЮТЬ ДО СПОРТУ

У Покровську на сьогоднішній день розвивається 49 видів спорту. Всі заступники міського голови та перші керівники структур міськради будуть закріплені за діючими гуртками та секціями, — повідомив Покровський міський голова Руслан Требушкін. – Куратори будуть підтримувати контакт з тренерами, та й самі не менше трьох раз на тиждень відвідуватимуть тренування. Це необхідно, щоб у місті успішно розвивались всі види спорту, своєчасно велася підготовка і відправка спортсменів на виїзні змагання.
Руслан Требушкін пояснив, що керівникам належить організувати своєрідні «опікунські ради» за кожним видом спорту — подібно батьківським комітетам в школах і дитячих садках, щоб сприяти швидкому, інтенсивному і ефективному розвитку кожного зі спортивних напрямків.
щороку виділяються кошти на спорт з міського бюджету. Але також можна залучати різні гранти, кошти фондів і спонсорські ресурси, — каже міський голова. – За його словами, всім будуть корисні для здоров’я тренування, і таке кураторство може принести користь ».
Мер розпорядився, щоб Леонід Михалко і Віталій Щербинка протягом тижня «попрацювали зі спортсменами і визначилися, кого з керівників за якими напрямками можна закріпити.