ГОРОСКОП НА 3 ГРУДНЯ

Овен
Ретельно зважуйте кожний крок. Є ризик наробити помилок.
Телець
Отримаєте приємні новини та сюрприз від коханої людини.
Близнюки
Не зважайте на критику у ваш бік. Вона безпідставна.
Рак
Ви активно попрацюєте вдень. Ввечері буде час для зустрічі.
Лев
Від вас неможливо відвести погляд! Отримуйте компліменти.
Діва
Вирішите давню проблему з партнером. Стосунки покращаться.
Терези
День великих перемог. І на роботі, і в особистому житті.
Скорпіон
Вас провокуватимуть на сварки. Будьте дипломатичним.
Стрілець
Почався важливий етап. Будьте сміливим і наполегливим.
Козеріг
День примирення. Подзвоніть тому, з ким посварились.
Водолій
Почніть економити зараз, аби зустріти свята цікаво.
Риби
Вас не зупинити. Зробите все, що запланували.