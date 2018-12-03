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ГОРОСКОП НА 3 ГРУДНЯ

03.12.2018 Гороскоп Комментариев нет

Овен

Ретельно зважуйте кожний крок. Є ризик наробити помилок.

Телець

Отримаєте приємні новини та сюрприз від коханої людини.

Близнюки

Не зважайте на критику у ваш бік. Вона безпідставна.

Рак

Ви активно попрацюєте вдень. Ввечері буде час для зустрічі.

Лев

Від вас неможливо відвести погляд! Отримуйте компліменти.

Діва

Вирішите давню проблему з партнером. Стосунки покращаться.

Терези

День великих перемог. І на роботі, і в особистому житті.

Скорпіон

Вас провокуватимуть на сварки. Будьте дипломатичним.

Стрілець

Почався важливий етап. Будьте сміливим і наполегливим.

Козеріг

День примирення. Подзвоніть тому, з ким посварились.

Водолій

Почніть економити зараз, аби зустріти свята цікаво.

Риби

Вас не зупинити. Зробите все, що запланували.

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